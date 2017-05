Omgekeerde wereld bij NAVO-top: Trump geselt bondgenoten en paait Saoedische koning

Toevallig was het niet. Waar Trump de afgelopen week tijdens zijn eerste grote buitenlandse reis ook sprak, steeds begon hij over die geweldige koning Salman en al die andere, niet minder inspirerende Arabische leiders die hij had ontmoet in die 'amazing twee dagen' in Saoedi-Arabië. Zij zijn het volgens de president volledig met hem eens over de noodzaak om het IS-terrorisme en Iran het hoofd te bieden. Ten behoeve van dit hogere doel willen zij dat er eindelijk vrede komt tussen Israël en de Palestijnen. Er is een nieuwe bereidheid tot samenwerking, voelde Trump in al zijn gesprekken. "Er is daar zoveel liefde."

Je kon er de klok op gelijk zetten. Of het nu in Israël was of in Brussel, als in een mantra kwam hij terug op dezelfde punten: terreurbestrijding en vorming van een gemeenschappelijk front van de Arabische landen en Israël tegen Iran. Het is duidelijk waar zijn prioriteiten liggen. In zijn toespraak voor het nieuwe NAVO-hoofdkwartier viel de naam van Rusland slechts één keer, in een bijzin.