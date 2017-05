NYT: Russen bespraken manieren om Trump via adviseurs te bespelen

Amerikaanse spionnen hebben volgens The New York Times vorig jaar zomer informatie opgepikt waaruit bleek dat Russische inlichtingenofficieren en hoge politici bespraken hoe ze Donald Trump konden bespelen via zijn adviseurs.

Daarbij hadden zij vooral Paul Manafort, destijds Trumps campagneleider, en Michael Flynn op het oog. Flynn was de voornaamste adviseur van Trump op het gebied van veiligheidszaken. De Russen hoopten de twee te kunnen gebruiken om Trump een gunstiger beeld van Rusland te geven. Manafort was lange tijd adviseur van Viktor Janoekovitsj, de pro-Russische Oekraïense president die drie jaar geleden na een volksopstand naar Rusland vluchtte. Sommige Russen gaven ook hoog op van hun contacten met Flynn, die pleitte voor het aanhalen van de banden met Moskou. Volgens Flynn hadden de VS Rusland nodig als bondgenoot in de strijd tegen Islamitische Staat en andere radicale islamitische groeperingen.

Nog geen bewijs Trump benoemde Flynn later tot zijn nationale veiligheidsadviseur, maar de voormalige generaal moest in februari dit jaar al aftreden nadat was gebleken dat hij had gelogen over zijn contacten met Sergej Kisljak, de Russische ambassadeur in Washington.

Manafort en Flynn staan bovenaan het lijstje van Trump-medewerkers die de Inlichtingencommissies van het Congres wil ondervragen De onderschepte gesprekken speelden mee bij het besluit van de FBI om een onderzoek te beginnen naar de Russische pogingen de presidentsverkiezingen te beïnvloeden. Maar ze vormen nog geen bewijs dat medewerkers van Trump inderdaad met de Russen onder één hoedje hebben gespeeld om Trumps Democratische rivaal, Hillary Clinton, dwars te zitten. Trump heeft dat steeds afgedaan als 'nepnieuws'.



Manafort ontkende tegenover de krant nog eens dat hij met de Russen had samengewerkt om de verkiezingen te beïnvloeden. 'Als er al een poging van de Russen is geweest om mij te beïnvloeden, heb ik daar niets van gemerkt en het zou ook niet zijn gelukt', was zijn reactie.

Manafort en Flynn staan bovenaan het lijstje van Trump-medewerkers die de Inlichtingencommissies van het Congres en vermoedelijk ook de pasbenoemde speciaal aanklager Robert Mueller aan de tand willen voelen over hun contacten met de Russen. Flynn, die maar 25 dagen in functie was als nationale veiligheidsadviseur, loopt het meeste gevaar. Volgens de Democraten heeft hij niet alleen gelogen over zijn gesprekken met Kisljak, waarin hij liet doorschemeren dat Trump de door Obama afgekondigde sancties mogelijk zou terugdraaien, maar ook over de betalingen die hij van de Russen had gekregen voor zijn optreden bij de verjaardag van de Russische staatszender RT. Voor zijn optreden bij dat evenement, waar hij naast president Poetin aan tafel zat, kreeg Flynn ruim 40 duizend euro. Maar Flynn verzuimde dat op te geven bij de veiligheidscontrole die hij moest ondergaan voor zijn baan in het Witte Huis.