Noord-Korea heeft dwangarbeiders in EU

Mensen die zichzelf voor een paar tientjes per maand afbeulen op een scheepswerf en in hun schaarse vrije uurtjes de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un moeten vereren. In Polen? Europa? Het gebeurt.

Terwijl de internationale gemeenschap zich in toenemende mate zorgen maakt over de rakettesten die Noord-Korea uitvoert, verdient het regime zeker een miljard euro per jaar door dwangarbeiders over de hele wereld in te schakelen. Dat gebeurt op grote schaal in Rusland en China, maar ook binnen de Europese Unie.

Dwangarbeid mag niet, maar het is aan de lidstaat om dit verbod te handhaven. Helaas stelt Polen dat er niets aan de hand is, en dan wordt het voor Brussel erg lastig om een volgende stap te ondernemen. De praktijk is al geruime tijd bekend: anderhalf jaar geleden schreven de Verenigde Naties er al een rapport over, maar Europa lijkt er weinig tegen te ondernemen.