Nog drie arrestaties in verband met aanslag, broer van dader ook opgepakt

Eerder op de dag had de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Amber Rudd, al gezegd dat de zelfmoordterrorist waarschijnlijk niet alleen handelde en dat hij "gekend" was bij de inlichtingendiensten. Gisteren werd ook al een man opgepakt in het kader van het onderzoek naar de door IS opgeëiste aanslag, waarbij maandagavond 22 mensen zijn omgekomen en 59 anderen gewond raakten.



In Groot-Brittannië geldt sinds gisteravond het maximale dreigingsniveau, wat betekent dat er nog meer aanslagen kunnen plaatsvinden. Dader Salman Abedi (22), een Brit van Libische origine, had "bewezen" banden met IS en is "zonder twijfel" in Syrië geweest, aldus de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérard Collomb vandaag op BFMTV. Hij beroept zich daarvoor op Britse onderzoekers, maar zijn Britse collega Rudd zei dat banden met IS niet "bewezen" zijn.



Rudd gaf aan de Britse zender Radio 4 ook te kennen niet opgezet te zijn met de details over de aanslag die vanuit de VS gelekt werden. "Ik heb onze vrienden duidelijk gemaakt dat dat niet nog eens mag gebeuren."