Nieuwe records op Wall Street

Op de aandelenmarkten in New York werden donderdag nieuwe records gevestigd. Alle drie de toonaangevende graadmeters sloten op hun hoogste stand ooit. Beleggers kregen onder meer meevallende cijfers voorgeschoteld over de Amerikaanse arbeidsmarkt en over de recente ontwikkelingen in de industrie.

De Dow-Jonesindex eindigde 0,7 procent hoger op 21.144,18 punten. Dat is een kleine dertig punten boven het vorige slotrecord van 1 maart. De bredere S&P steeg 0,8 procent naar eveneens een nieuw record van 2430,06 punten. Ook de technologiegraadmeter Nasdaq eindigde op de hoogste slotstand ooit: 6246,83 punten, een winst van 0,8 procent.



De aankondiging van president Donald Trump om uit het klimaatakkoord van Parijs te stappen, lijkt dus geen negatieve impact te hebben op de beurzen. Volgens Art Hogan van Wunderlich Securities hadden de markten al rekening gehouden met die beslissing.



De prijs van een vat Amerikaanse olie daalde 0,7 procent tot 47,98 dollar. Brentolie werd verhandeld voor een prijs van 50,30 dollar per vat, wat neerkomt op een daling van 0,9 procent. De euro was 1,1215 dollar waard, tegen 1,1210 dollar bij het scheiden van de markt op de Europese beurzen.