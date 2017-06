Nieuwe beelden opgedoken van Syrisch jongetje dat leed van Aleppo gezicht gaf

Een foto van een doodsbange Omran ging eind augustus vorig jaar in geen tijd viraal eind. De jongen zat helemaal onder het bloed en stof, na een bombardement op zijn huis. Zijn broer zou later aan zijn verwondingen van hetzelfde bombardement bezwijken.

De jongen is er ondertussen beter aan toe, kunnen we afleiden uit foto's die de presentatrice van een pro-regimezender op Facebook zette. Hij woont met zijn familie nog steeds in Aleppo, waar hij bezoek kreeg van Kinana Alloush, een journaliste die onder vuur kwam te liggen toen ze een selfie nam met lichamen van gesneuvelde rebellen.

Intimidatie

Ondertussen is de stad opnieuw in handen van regeringstroepen. De vader van Omran vertelt in een kort videofragment dat hij het vliegtuig boven zijn huis niet had gehoord, vlak voor het bombardement. Hij beweert ook dat hij aanbiedingen van mensen die de reputatie van het regime willen schaden, heeft geweigerd.

Verder vertelt hij hoe hij het kapsel en de naam van zijn zoon heeft veranderd om mensen die hem willen kidnappen op het verkeerde been te zetten. Bovendien intimideren de rebellen hem, aldus de man.

Het is niet duidelijk of het Syrische regime de vader onder druk heeft gezet het interview te laten afnemen.