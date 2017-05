Nicholas Sand wilde de hele mensheid high maken

Het plan kwam haarscherp in hem op toen hij op zijn 23ste voor het eerst tripte op acid, dat toen nog niet verboden was. Poedel­naakt, in lotus­houding voor een knappend haardvuur, voelde hij vreugde en geluk zijn ziel wassen. Zijn geest verplaatste zich naar de verste uithoeken van de kosmos. “Ik dreef in die immense zwarte ruimte”, herinnerde hij zich later. “Ik vroeg mij af: wat doe ik hier? Opeens galmde een stem door mijn lijf en zei: ‘Jouw taak op deze planeet is de mensen high te maken’.”