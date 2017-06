New York Times: onder de 50 is overdosis belangrijkste doodsoorzaak in VS

Nog nooit overleden zoveel Amerikanen aan een overdosis drugs. Dat blijkt uit uitgebreid onderzoek van The New York Times, die cijfers van de afgelopen jaren analyseerde. Bij Amerikanen onder de 50 is een overdosis zelfs de belangrijkste oorzaak van overlijden.

In vergelijking met 2015, toen 52.404 mensen overleden na een overdosis, wordt in 2016 een dramatische stijging verwacht. Volgens de krant overleden vorig jaar tussen de 59.000 en 65.000 mensen nadat ze te veel drugs hadden gebruikt. De precieze cijfers worden in december van dit jaar bekendgemaakt door het CDC (Centers voor Disease Control and Prevention). Alles wijst erop dat het aantal in 2017 alleen nog maar meer zal stijgen.

How fentanyl is making the heroin problem much, much worse https://t.co/nuUY17S5QF pic.twitter.com/5pYO7ZI163 — The New York Times(@ nytimes) 05/06/17 02:00 Er is een scherpe stijgende lijn te zien in een aantal staten aan de oostkust van de VS, vooral in Maryland, Florida, Pennsylvania en Maine. Op die lijst staat ook Ohio, een staat die vorige week een rechtszaak indiende tegen vijf grote pharmaceutische bedrijven die zware pijnstillers vervaardigen, omdat zij niet genoeg zouden doen om de 'opiaten epidimie' in te perken. De bedrijven geven niet genoeg voorlichting over de gevaren van verslavende pijnstillers en verspreiden 'valse informatie' over de risico's, aldus de staat.