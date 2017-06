Nemen de Britse jongeren vandaag wraak voor het Brexit-referendum?

Hij zou waarschijnlijk op de Labour Partij hebben gestemd, ware het niet dat Fred Tomlinson vandaag de stembus mijdt. "Ik heb niet het gevoel dat mijn stem telt", zegt de twintigjarige student terwijl hij met zijn vriendin door een winkelstraat van Uxbridge wandelt, het West-Londense kiesdistrict waarvoor Boris Johnson de Member of Parliament is. "De partij wint hier toch niet. Vorig jaar heb ik wel gestemd in het EU-referendum, maar toen zat ik bij de verliezende zijde. Het maakt me allemaal niet zoveel meer uit." De parlementsverkiezing die vandaag in het Verenigd Koninkrijk wordt gehouden is niet de meest tot de verbeelding sprekende aller tijden. "Ik kies voor de minst slechte", is een antwoord dat kiezers desgevraagd vaak geven op vragen over hun voorkeur. Aan de ene kant staat een wat houterige premier die een meester is in het niet-beantwoorden van vragen; aan de andere kant een vriendelijke volkstuinsocialist die een trouwe aanhang heeft, maar scepsis ontmoet bij de gematigde kiezer. Daar tussenin een eurogezinde Liberaal-democraat die niet in de gaten heeft dat zijn landgenoten de brexit beschouwen als een gepasseerd station. Share 'Er staat een olifant in de kamer, maar wanneer je erover spreekt, word je al snel beschuldigd van islamofobie. Geen enkele partij overtuigt me echt'

Zelfs sommige politici lijden aan apathie tijdens Theresa Mays 'ijdelheidsverkiezing'. "Niemand vindt er wat aan", zei een afgevaardigde in Zuidoost-Londen nadat een kiezer hem had gevraagd waarom hij doodgemoedereerd met zijn baby en een stokbrood over straat flaneert. De peilingen wijzen op een Conservatieve zege, maar de marges lopen uiteen. Een grote onbekende waarde is de stem van de jongeren. Als zij massaal gaan stemmen, dan maakt Corbyn een kans om de grootste electorale verassing te veroorzaken sinds 1945 toen Winston Churchill tot zijn eigen verbazing verloor van de socialist Clement Attlee.

Brexit was leerzaam Share 'Corbyn krijgt veel kritiek, maar hij komt op me over als een integere en bedachtzame man die de welvaart beter wil verdelen. Daar is toch weinig mis mee?' Hoe belangrijk de jongerenstem is, bleek vorig jaar tijdens het EU-referendum. Als de jongeren net zo enthousiast van hun democratische plicht gebruik hadden gemaakt als de oude Britten, dan zou er waarschijnlijk geen brexit zijn gekomen en was David Cameron nog steeds premier geweest. En zouden er vandaag geen verkiezingen zijn geweest. "Het was leerzaam", zegt Paul Robson, een twintigjarige werkzoekende uit Uxbridge. "Je hebt meer macht dan je denkt.' Hij beschouwt de verkiezingen echter niet als een brexit-herkansing. "Ik stem Labour omdat de partij hopelijk voor meer werk zorgt, iets doet tegen armoede."

Uit verkiezingsonderzoeken is gebleken dat Labour bij kiezers onder de 25 maar liefst 57 procentpunten voor ligt op de Conservatieven, terwijl dat bij de kiezers van boven de 55 andersom is. Jeugdig idealisme is doorgaans de verklaring, indachtig het adagium dat iemand die voor zijn 25ste niet progressief is geen hart heeft, en iemand die na zijn 35ste nog geen conservatief is geen hersenen heeft. In The Daily Telegraph schreef de conservatieve commentator Charles Moore dat jongeren niet de jaren 70 hebben meegemaakt, toen een socialistisch beleid had geleid tot IMF-steun en een Winter van Onvrede. Share 'Ik ga werken in de volksgezondheid en Labour is de partij die daar het beste voor zorgt. Dat heb ik toch van mijn collega's gehoord'

Perkamentus De voornaamste uitdaging voor Labour is om jongeren te verleiden om te gaan stemmen. Ed Miliband deed dat twee jaar geleden door zich te laten interviewen door Russell Brand, een acteur en activist die populair is bij jonge Britten. Labour kreeg inderdaad de meeste stemmen, profiterend van de implosie van Nick Cleggs Liberaal-democraten die het studiegeld hadden verhoogd in plaats van, zoals beloofd, afgeschaft. Maar de opkomst bij de 25-minners lag op 43 procent, tegenover 78 procent bij de 65-plussers. De uitslag werd uiteindelijk bepaald door de 'Shy Tories', niet door de enthousiaste 'Milifans'.