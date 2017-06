Nederlandse meisjemoorden: niet één killer maar twee aparte minderjarige daders

In twee nabijgelegen gemeenten in het centrum van Nederland zijn de voorbije dagen twee jonge meisjes vermoord. Nu blijkt dat de daders twee al even jonge jongens zijn, is de angst een beetje verminderd. Maar helemaal weg is hij niet.

De ramen van lokaal 1.07 zijn verduisterd. In de vensterbank branden tientallen waxinelichtjes, op een tafel in de hoek staan flessen water en dozen tissues. Een vader buigt zich over het condoleanceboek voor de familie van de overleden Savannah. Het godsdienstlokaal van het Oostwende College is op deze Tweede Pinksterdag ingericht als herdenkingsplek voor de 14-jarige scholiere uit klas 2 E/F. De hele dag zijn klasgenootjes, ouders en buurtbewoners langs geweest. "Ik weet niet wat ik moet schrijven," zegt de vader die niet met zijn naam in de krant wil, ‘misschien houd ik het bij een woord: sprakeloos.’