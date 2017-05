Na Trumps bezoek aan Brussel zijn er alleen nog maar meer vragen over zijn 'Russische connectie'

Zaterdag onthulde The Washington Post dat Trumps schoonzoon Kushner in december, tijdens de transitie, via Russische diplomatieke kanalen met Rusland wilde communiceren. Kushner deed dat verzoek in een gesprek met de Russische ambassadeur Sergei Kyslyak in de Trump Toren, waarbij ook de inmiddels ontslagen Nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn aanwezig zou zijn geweest. Kyslyak berichtte daarover verbaasd aan zijn bazen in Moskou. De Russen willigden het verzoek niet in.

Wel is er in januari, zo werd eerder bekend, een overleg geweest waarin Eric Prince, een huurlingenleverancier en onofficieel lid uit de Trump-entourage, op de Seychellen met vertegenwoordigers van de Russische president Poetin heeft gesproken. Ook dat gesprek zou zijn gegaan over een mogelijk 'back-channel' om te kunnen blijven praten, zonder afgeluisterd te worden door de Amerikaanse geheime diensten.

Onduidelijk is wat daarvan de bedoeling was.