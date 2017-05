Minstens vier doden door modderstromen in Brazilië

In de stad Maceio, in de staat Alagoas, zijn nog vier mensen vermist, terwijl 14 anderen gewond raakten, aldus nieuwsportaal Globo op gezag van de brandweerdiensten.



Noodtoestand

Er zouden tot 23 modderstromen hebben plaatsgevonden, en een aantal huizen riskeert nog steeds in te storten. De lokale autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen.



In de regio, die een van de armste in het land is, zijn tot 300 mensen dakloos door de modderstromen.