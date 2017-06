Militair vliegtuig met meer dan 100 inzittenden verdwenen in Myanmar: brokstukken in zee gevonden

Nadat in Myanmar een militair vliegtuig vermist was geraakt, zijn brokstukken in zee gevonden, zo klinkt het uit officiële bron. Het toestel heeft 116 mensen aan boord. Het vliegtuig was een Shaanxi Y-8.

Het contact met het toestel was boven de Andamanse Zee uitgevallen, toen het op weg was naar de commerciële hoofdstad Yangon. Het toestel vloog op dat moment op ruim 30 kilometer ten westen van de stad Dawei, in het zuiden van Myanmar, het voormalige Birma.



Een luchthavenbron vertelde het Franse persbureau AFP dat het toestel 116 mensen vervoerde: 105 passagiers en 11 bemanningsleden.