Met of zonder Trump: de VS zetten in op groene energie

In Californië moet alle elektriciteit tegen 2045 op een hernieuwbare manier worden opgewekt. Massachusetts wil zijn uitstoot tegen 2050 met 80 procent verminderen ten opzichte van 1990. New York moet in 2030 aan 40 procent uitstootvermindering tegenover 1990 zitten, waarvoor 1,25 miljoen huizen via offshorewindenergie van elektriciteit moeten worden voorzien. En de stad San Francisco verplicht sinds vorig jaar zonnepanelen op elk nieuw gebouw lager dan tien verdiepingen.