May wil mensenrechtenwetten afzwakken in strijd tegen extremisme

May maakte van een van haar laatste toespraken voor de parlementsverkiezingen van donderdag gebruik om haar retoriek tegen islamistisch extremisme aan te scherpen. Nu de campagne is uitgedraaid op een debat over de nationale veiligheid, wil May verzekeren dat de veiligheidsdiensten alle middelen krijgen die ze nodig hebben.

Haar opmerking komt enkele dagen na de derde grote terreuraanslag in het land dit jaar. Zeven mensen zijn overleden nadat een bestelwagen in het centrum van Londen is ingereden op voetgangers, waarna de daders mensen hebben aangevallen met messen.