Macron legt lot van in Turkije opgesloten fotograaf op tafel bij Erdogan

Depardon werd begin mei opgepakt in het zuiden van Turkije. Volgens journalistenorganisatie Reporters zonder Grenzen is hij intussen aan een hongerstaking begonnen die nu al vijf dagen zou duren.



Behalve Depardon zitten in Turkije nog tientallen Turkse journalisten opgesloten, onder wie ook de Duits-Turkse correspondent van die Welt, Deniz Yücel.



De twee staatshoofden kwamen verder nog overeen dat ze samen terreur "in al haar vormen" zullen bestrijden. Ze gaven ook aan meer informatie te willen uitwisselen over de burgeroorlog in Syrië. Tot slot behandelden de twee ook economische en Europese thema's.