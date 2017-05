Macron: extreem lange handdruk met Trump was "moment van de waarheid"

"Respect afdwingen"

Macron zegt dat hij voor deze benadering koos om respect af te dwingen. "Donald Trump, de Turkse president of de Russische president volgen de logica van kracht, en dat zit mij zeker niet in de weg", zei hij. "Ik geloof niet in de politiek van openbare scheldwoorden, maar in de bilaterale dialoog laat ik ook niets aan mij voorbij gaan. Daarmee dwing je respect af."

Later op dezelfde dag liep Macron op de verzamelde Navo-leiders af. Trump leek zijn hand al naar hem uit te steken, maar Macron liep hem voorbij, en zei eerst gedag tegen Merkel. Daarna begroette hij de secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg, en de Belgische premier Charles Michiel. Trump was als vierde aan de beurt.