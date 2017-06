Luchtaanval coalitie maakt zeker 21 burgerslachtoffers in Raqqa

Volgens Sohr-directeur Rami Abdel Rahman zijn er onder de slachtoffers verschillende vrouwen en kinderen en vielen er ook heel wat gewonden, onder wie enkele in kritieke toestand. De burgers waren volgens Rahman net de stad uit aan het vluchten. Ze zouden in kleine bootjes de Eufraat oversteken.



Gevechten

Duizenden inwoners van Raqqa zijn de stad de laatste weken ontvlucht, in een poging te ontsnappen aan de gevechten tussen de jihadisten van terreurgroep IS en de Koerdische Strijders van de Syrische Democratische Krachten (SDF). Die laatste Arabisch-Koerdische alliantie is begin juni gestart met een offensief om IS uit de Syrische stad te verdrijven, met luchtsteun van de internationale coalitie.