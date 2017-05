Londen "woedend" over perslekken in het buitenland

"Wij zijn woedend. Dit is volstrekt onaanvaardbaar", aldus de bron. "De beelden die lekken zullen een bron van stress zijn voor de slachtoffers, hun families en het publiek. Dit probleem werd aangekaart door de Britse autoriteiten bij hun Amerikaanse collega's, op alle relevante niveaus", klonk het.



Operationele integriteit van het onderzoek

Eerder had de Britse minister van Binnenlandse Zaken, Amber Rudd, al haar ergernis uitgedrukt. "De Britse politie heeft duidelijk gezegd dat ze de informatiestroom wil controleren, om de operationele integriteit van het onderzoek te beschermen", zei ze op de BBC. "Het wordt dus irritant dat informatie via andere bronnen naar buiten komt, en ik heb heel duidelijk gemaakt aan onze vrienden dat dit niet meer mag gebeuren", voegde ze eraan toe.



Gisteren publiceerde de New York Times acht exclusieve foto's met verschillende onderdelen van de bom die de vermoedelijke dader Salman Abedi maandagavond gebruikte. De foto's kwamen van Britse onderzoekers, die ze doorgaven aan hun Amerikaanse collega's. Volgens de Britse regering lekten zij de foto's naar de pers.



Vertrouwen gebroken

Volgens de Britse antiterreurdiensten zijn de lekken "destabiliserend" voor het onderzoek. Een woordvoerder benadrukte het belang van contacten en samenwerking met buitenlandse diensten. "Maar als het vertrouwen gebroken wordt, destabiliseert dat de relaties, en ondermijnt dat het onderzoek en het vertrouwen van de slachtoffers, de getuigen en hun families", klonk het. "De schade is nog groter als het gaat om een ongeoorloofde bekendmaking van mogelijk bewijsmateriaal, ten midden van een groot antiterreuronderzoek", werd eraan toegevoegd.