Literaire activiste Rebecca Solnit: "Echte verandering is geen utopie"

Solnit, boegbeeld van een nieuw soort feminisme, spreekt over hoop, activisme, de rol van geweld en het nut van demonstraties

Rebecca Solnit, in de Verenigde Staten een literaire superster die bewonderd wordt door onder meer Lena Dunham en Beyoncé, probeert in haar essays en andere werken het cynisme het zwijgen op te leggen. 'Ja, ook ik raak weleens gefrustreerd, maar dat is geen strategie', zegt ze in Philadelphia.