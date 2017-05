Libische terreurgroep Ansar al-Sharia kondigt ontbinding aan

De aan al-Qaida gelinkte groep wordt er door Washington van beschuldigd achter de aanslag van 11 september 2012 op het Amerikaanse consulaat in Benghazi te zitten, waarbij de Amerikaanse ambassadeur Christopher Stevens en drie andere Amerikanen om het leven kwamen.



Ansar al-Sharia geeft in een persbericht impliciet toe "verzwakt" te zijn door de oorlog tegen de troepen van maarschalk Khalifa Haftar, die het oosten van Libië controleert.



Kleinere bewegingen

De groep, die in 2012 na de val van de Libische dictator Moammar al-Khadafi ontstond uit twee kleinere bewegingen, verloor begin 2015 zijn leider Mohamad al-Zahawi, na gevechten met de pro-Haftar-troepen in Benghazi enkele maanden eerder. Daarnaast liep een groot aantal van zijn leden is over naar terreurgroep Islamitische Staat. In 2014 sloot de groep zich aan bij de Raad van de Revolutionairen van Benghazi, een coalitie van islamistische milities die Benghazi in 2014 innamen.



Enkele maanden later riep het Nationaal Libisch Leger van Hafter de oorlog uit tegen de groepen, en slaagde het erin om een deel van de stad te heroveren.