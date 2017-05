Kim Jong-un geeft toestemming voor inzet nieuwe raket

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un observeerde de lancering van de nieuwe grond-grondraket Pukguksong-2. Hij ging ermee akkoord om de raket in te zetten in de actie, en noemt ze een "succesvol strategisch wapen".



Kernkop

Volgens persagentschap Reuters verklaarde het regime dat de test diende om betrouwbaarheid te bevestigen rond het dragen van een kernkop in een laat stadium, wat suggereert dat Pyongyang vooruitgang boekt in het bouwen van een raket die de VS zou kunnen raken. Ook bevestigde de test de werking van een vastebrandstofmotor voor de raket, die werd gelanceerd vanaf een mobiel lanceerplatform.



De generale staf van het Zuid-Koreaanse leger deelde gisteren al mee dat het projectiel vanop een terrein ten noorden van de hoofdstad Pyongyang, in de omgeving van Pukchang, werd gelanceerd en meer dan 500 kilometer vloog in de richting van de open zee. Het Witte Huis verklaarde eerder al dat het om een Pukguksong-2 ging, een type dat Noord-Korea al in februari testte. De test van zondag was al de elfde sinds begin dit jaar.



Intercontinentale raketten

Vorige week zondag testte het regime ook al met succes een middellangeafstandsraket, een nieuw type met de naam Hwasong-12. Volgens het regime is het mogelijk om op die raket een kernkop te installeren.



Het doel van Noord-Korea is de ontwikkeling van intercontinentale raketten die niet alleen Zuid-Korea en Japan kunnen treffen, maar ook een kernkop tot in de Verenigde Staten kunnen dragen.



Spoedzitting Veiligheidsraad

Vanuit de hele internationale gemeenschap regent het veroordelingen en dreigingen met zwaardere sancties na de vorige rakettests van het regime in Pyongyang. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties houdt dinsdag een spoedzitting over Noord-Korea.