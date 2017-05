Kandidate voor zetel Jo Cox excuseert zich voor misplaatste grap: "We hebben nog niemand neergeschoten"

Het Britse Labour-parlementslid Jo Cox (41) werd vorig jaar, enkele dagen voor het brexit-referendum, neergeschoten en -gestoken in het Engelse stadje Birstall. Ann Myatt is bij de parlementsverkiezingen in juni kandidate voor haar zetel, die van het kiesdistrict Batley and Spen.

In dat district vond vandaag een verkiezingsdebat plaats, waar ook Myatt aanwezig was. Het evenement prijzend, zei de conservatieve kandidate: "We hebben hier mensen van alle godsdiensten, we hebben hier mensen van verschillende delen van de gemeenschap, en we hebben nog niemand neergeschoten dus dat is fantastisch."

Zelf leek Myatt er wel om te kunnen lachen. Maar op videobeelden van het evenement die de Britse kranten Daily Mirror en Daily Mail konden bemachtigen, is te zien hoe de aanwezigen met ongeloof reageren.

Later verontschuldigde Myatt zich voor haar misplaatste grap. "Ik verontschuldig me uit de grond van mijn hart voor mijn onverstandige opmerking en voor de pijn die ze veroorzaakte. Mijn opmerking was buitensporig en kwam aan het einde van een vermoeiende dag."