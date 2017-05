Kandidaat regering Trump beschuldigd van plagiaat

Clarke zou in zijn scriptie over nationale veiligheid die hij schreef voor een masterstudie op een militaire school in Californië, 47 keer hebben nagelaten de juiste bronvermelding te hebben toegepast. Volgens de regels van de school is dat plagiaat. De school heeft een onderzoek naar de fouten in de scriptie aangekondigd.



De overtuigde Republikein Clarke is, altijd getooid met een opvallende cowboyhoed, even populair als omstreden. De zwarte politiesheriff uit de staat Wisconsin staat bekend om zijn keiharde 'law and order' optreden en uitspraken. Maar in zijn politiecellen vielen al meerdere doden onder geheimzinnige omstandigheden. Ook verloor een vrouw haar ongeboren kind toen haar de benodigde hulp werd geweigerd.



Clarke zou komende week worden benoemd in zijn nieuwe functie. Of dit nu nog doorgaat, is nog niet bekend.