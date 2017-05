Kan Europa zonder de VS?

Wat de Amerikaanse president allemaal niet losmaakt in de mensen; zelfs de immer onverstoorbare Duitse kanselier heeft hij kennelijk zo getergd dat ze besloot in Beieren de brandklok te luiden. En dat is een opmerkelijk moment in de geschiedenis van trans-Atlantische betrekkingen. Sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog fungeren de Verenigde Staten immers als voogd en beschermer van Europa. In die zeventig jaren zijn de continenten nauw met elkaar verbonden geraakt. Dat nu een Duits kanselier zegt dat ze niet meer helemaal durft te rekenen op de Amerikanen, leidt daarom begrijpelijkerwijs tot opwinding.