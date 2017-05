Israël heeft kritiek op wapendeal tussen VS en "vijandig" Saoedi-Arabië

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag een akkoord met Saoedi-Arabië gesloten over een wapendeal van ongeveer 110 miljard dollar (bijna 100 miljard euro). Riyad zal over een periode van tien jaar wapens uit de Verenigde Staten voor een bedrag van 350 miljard dollar aankopen. Het wordt daarmee de grootste wapendeal tussen beide landen.



Grotere oorlogsschepen

In Israël klinkt kritiek. De Israëlische krant Jediot Achronot schreef dat Saoedi-Arabië onder andere grotere oorlogsbodems zal verkrijgen dan die waarover Israël momenteel beschikt. Ook zullen de Saoedi's meer mogelijkheden hebben om Israëlische langeafstandsraketten op te vangen.



Gedeelde vijand Iran

De krant Maariv schreef dan weer dat Israël terughoudend is met openbare kritiek, omdat Saoedi-Arabië en Israël gezamenlijk tegen vijand Iran willen optreden. Bovendien wil de Israëlische minister-president Benjamin Netanyahu Trump niet op de tenen trappen.



De Amerikaanse president is momenteel op zijn eerste buitenlandse reis sinds hij in januari in de VS aan de macht kwam. Na Saoedi-Arabië komt hij vandaag aan in Israël. Hij wil zich inzetten voor een hernieuwing van de vredesgesprekken tussen Israël en de Palestijnen.