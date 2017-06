Israël en Senegal begraven diplomatieke strijdbijl

Israël en Senegal herstellen hun diplomatieke relaties. Dat hebben de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Senegalese president Macky Sall gisteren aangekondigd tijdens een top van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) in Liberia. Beide landen lagen overhoop, nadat Senegal eind vorig jaar een resolutie tegen de Israëlische nederzettingen in Palestijns gebied had ingediend bij de VN-Veiligheidsraad.

De Senegalese president Macky Sall. ©AFP De Veiligheidsraad keurde die resolutie in december goed, en veroordeelde daarmee voor het eerst officieel de kolonisering van Israël op Palestijns gebied. De veroordeling kwam er omdat de VS -traditioneel een bondgenoot van Israël- geen veto stelden, maar het voorstel werd wel ingediend door Senegal en Nieuw-Zeeland.



Netanyahu noemde de resolutie "vooringenomen en schandalig" en schorste meteen alle diplomatieke relaties met Senegal op. Ook de Israëlische noodhulp aan het West-Afrikaanse land werd stopgezet.



Die diplomatieke sancties worden nu dus opgeheven. "De twee leiders maken een einde aan de crisis tussen hun beide landen", klonk het in een communiqué van de Israëlische eerste minister.



De Senegalese president Sall liet weten "zeer tevreden" te zijn met de beslissing en heeft intussen aangekondigd de Israëlische kandidatuur voor een waarnemingsstatus bij de Afrikaanse Unie, te zullen steunen.