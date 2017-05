Is het binnenkort gedaan met Amerikaanse netneutraliteit?

Obama was voorstander van netneutraliteit, met internet voor iedereen en het onpartijdige beheer van de internetverbindingen. De voormalige president wilde providers zelfs behandelen als bedrijven die elementaire levensbehoeften leveren. Internet zou namelijk te belangrijk zijn om de aanbieders de regels te laten bepalen.



De Federale Communicatie Commissie (FCC) stemde gisteren echter in met een herziening van die regels. De huidige president Donald Trump wil af van de regeldruk voor bedrijven. De koerswijziging zal met name aanbieders als AT&T en Verizon tevreden stellen.



Het kan wel nog maanden duren vooraleer er een definitief akkoord is over de nieuwe regels.