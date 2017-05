Iran woedend na Midden-Oosten-toespraak Trump

De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Mohammad Javad Zarif heeft gisteren in een tweet de "aanvallen" door de Amerikaanse president Donald Trump tegen zijn land veroordeeld. Hij suggereert dat de VS alleen maar geld willen pompen in Saoedi-Arabië.

Het gaat om de eerste officiële reactie van Iran na de toespraak van Trump van gisteren in de Saoedische hoofdstad Riyad, waarin hij Iran ervan beschuldigde terrorisme te ondersteunen. De Amerikaanse president riep op het land te boycotten.



Eerder had de Saoedische koning Iran al "het speerpunt van internationaal terrorisme" genoemd. De Saoedische minister van Buitenlandse Zaken verwees tijdens een persconferentie met zijn Amerikaanse collega Rex Tillerson herhaaldelijk naar "de rol van Teheran als helper van de terreur". Milardendeal De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif. ©AFP "Iran, dat net echte verkiezingen heeft gehouden, werd aangevallen door de Amerikaanse president in dit bastion van de democratie en de gematigdheid", aldus Zarif, sarcastisch verwijzend naar Saoedi-Arabië, een koninkrijk. "Gaat het om buitenlands beleid, of om het overmaken van 480 miljard dollar" aan de koning van Saoedi-Arabië?



Washington en Riyad en hebben zaterdag, tijdens de eerste dag van het bezoek van Trump aan het land, megacontracten ondertekend voor honderden miljarden dollars, waaronder 110 miljard voor de aankoop van Amerikaanse wapens door Saoedi-Arabië. Gematigd en hervormingsgezind Het soennitische Saoedi-Arabië en het sjiitische Iran staan lijnrecht tegenover elkaar rond alle regionale conflicten, zoals die in Syrië of Jemen.



De gematigde en hervormingsgezine Iraanse president Hassan Rohani, die zich inzet voor meer openheid tegenover het Westen, werd vorige week nog met een ruime meerderheid herverkozen. De VS hebben zaterdag terughoudend gereageerd op die herverkiezing.