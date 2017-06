Iran: dat IS aanslagen Teheran opeist, bewijst dat Saoedi-Arabië erachter zit

De Iraanse Revolutionaire Garde houdt aartsrivaal Saoedi-Arabië verantwoordelijk voor de aanvallen in de Iraanse hoofdstad Teheran op het parlement en het Khomeini-mausoleum. Eerder op de dag eiste Islamitische Staat (IS) de aanslagen op, volgens Iran "een bewijs" van Saoedische betrokkenheid. Bij de aanvallen kwamen twaalf mensen om het leven en vielen tientallen gewonden.

Vanmorgen openden vier personen het vuur in het parlement. Elders in de stad bestormden drie aanvallers het mausoleum van ayatollah Khomeini, stichter van de islamitische republiek.

'We veroordelen terroristische aanvallen en de moorden op onschuldigen overal waar ze plaatsvinden' "Deze terroristische aanval gebeurde precies een week na de ontmoeting tussen de Amerikaanse president en de achterlijke [Saoedische] leiders die terrorisme ondersteunen", luidt een schriftelijke verklaring van de Revolutionaire Garde, het elitekorps van de Iraanse ayatollahs. "Het feit dat IS de verantwoordelijkheid heeft geclaimd, bewijst dat zij betrokken waren bij de brute aanval." President Rohani, gematigder dan de aartsconservatieve ayatollahs, hield zich meer op de vlakte. Hij zei dat Iran na de aanslagen meer verenigd en vastberaden zal zijn in de strijd tegen extremisme en geweld.

Saoedi-Arabië ontkent iets te maken hebben gehad met de aanvallen. "We veroordelen terroristische aanvallen en de moorden op onschuldigen overal waar ze plaatsvinden", reageerde de minister van Buitenlandse Zaken op de aantijgingen.

Claim IS Via zijn persbureau Amaq claimde IS eerder op de dag de verantwoordelijkheid voor de aanvallen. "Strijders van Islamitische Staat hebben het Khomeini-mausoleum en het Iraanse parlement in Teheran aangevallen", aldus een verklaring. De beweging houdt sjiitische Iraniërs meer aanslagen voor: "Het kalifaat zal geen kans onbenut laten om hun bloed te laten vloeien." Het moet nog blijken of IS werkelijk verantwoordelijk is voor de aanvallen. De terreurgroep was tot nu toe niet actief in Iran met aanslagen. Vandaag hadden antiterreureenheden uren nodig om een einde te maken aan de aanval op het parlement. Een van de vier aanvallers blies zich op met een zelfmoordvest, aldus staatszender Irib, de overgeblevene werden uiteindelijk omsingeld. Via de ramen wisten mensen uit het parlementsgebouw te ontsnappen, daarbij geholpen door toegesnelde agenten.

#ISIS claims responsibility for twin assaults on parliament & shrine rock in #Tehran via amaq released short video storming parl. building pic.twitter.com/8WNahegnoR — Ahmet S Yayla(@ ahmetsyayla) 07/06/17 02:00 Geen enkel parlementslid raakte gewond. De terroristen waren een deel van het complex binnengedrongen dat bestemd is voor openbare bijeenkomsten. Op het moment van de aanval waren daar geen volksvertegenwoordigers aanwezig, maar was er wel een zitting gaande. "Terroristen schieten in het gebouw, maar de parlementszitting gaat gewoon door", twitterde een parlementslid.

De aanslagen zijn ongekend voor Iran, dat sinds de stichting van de Islamitische Republiek in 1979 geen aanval op belangrijke symbolen van zijn machthebbers heeft meegemaakt. De identiteit van de schutters is nog niet bekend.