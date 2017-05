Internationale Poolstichting onderzoekt bouw van tweede poolstation op Antarctica

De Poolstichting wilde geen details geven, maar bevestigt wel dat het project wordt onderzocht.



Volgens Henry Tassenoy, lid van het directiecomité van de IPF, "is het een idee tussen andere ideeën, dat werd gelanceerd door het management van de Stichting, dat de technieken voor bouwprojecten op de zuidpool wil perfectioneren en de impact op het milieu wil minimaliseren". Het idee "zit momenteel in de koelkast, zolang de relaties met de Belgische staat niet zijn genormaliseerd". Momenteel zijn onderhandelingen bezig over het station Prinses Elisabeth.



De Belg Philippe Samyn is een van de ontwerpers van het project (Andromeda) en vertelde eerder "off the record" aan de Amerikaanse krant Financial Times over het project. België is officieel niet op de hoogte.