Internationale coalitie bombardeert opnieuw pro-Syrische strijdkrachten

De internationale coalitie onder leiding van de Verenigde Staten heeft opnieuw een luchtaanval uitgevoerd tegen pro-Syrische strijdkrachten in de buurt van Al-Tanaf. De VS en Groot-Brittannië hebben in die Syrische stad een militair kamp waar Syrische rebellen die tegen terreurgroep IS strijden, gebombardeerd.

De coalitie zou bombardementen hebben uitgevoerd op een groep van "meer dan zestig soldaten", die "een bedreiging vormden voor de coalitiesoldaten in Al-Tanaf", klinkt het in een officieel communiqué van de coalitie. De aanval werd ook al bevestigd door het Syrische leger. "Verschillende soldaten" zouden daarbij om het leven zijn gekomen, maar precieze cijfers zijn er niet.



Halverwege mei voerde de coalitie al eens bombardementen uit op pro-Syrische strijdkrachten in de regio rond Al-Tanaf. Het Pentagon zei toen dat de strijdkrachten "door Iran werden geleid". Syrië en bondgenoot Rusland veroordeelden die aanval toen scherp.