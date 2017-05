Intern onderzoek MI5 na aanslag in Manchester

De Britse veiligheidsdienst MI5 begint een intern onderzoek om te kijken of er fouten zijn gemaakt in de aanloop naar de aanslag in Manchester. De autoriteiten waren meerdere keren gewaarschuwd over de extremistische opvattingen van de aanslagpleger, Salman Abedi. De vraag is waarom MI5 daar niets mee heeft gedaan.

Er zijn ongeveer drieduizend personen voor wie de Britse geheime diensten bijzondere interesse hebben. Ook Abedi behoorde daar een tijdje toe, maar de laatste tijd was hij geen doel van onderzoek geweest. Door de aanslag vielen 22 doden, onder wie veel kinderen. Daarnaast wordt bekeken wat er bekend was over de andere verdachten die sinds de aanslag zijn opgepakt. Vanochtend vroeg werd er weer iemand gearresteerd: een 23-jarige man in Shoreham-by-Sea. Hij wordt verdacht van schendingen van de terrorismewetgeving. In totaal worden er nu veertien mensen verhoord in verband met het onderzoek, onder wie een aantal familieleden van Abedi. Onderzoekers vermoeden dat Abedi, wiens ouders zijn gevlucht voor het regime van Khadafi, militaire training heeft gehad in Libië. Sinds de val van de dictator lijken delen van het land een vrijhaven te zijn voor jihadisten en Abedi was er enkele dagen voordat hij de aanslag pleegde nog geweest. Na de aanslag door de Brit van Libische afkomst Salman Abedi, worden nog 54 mensen behandeld in het ziekenhuis.