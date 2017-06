In Duitsland geboren meisje (14) uit klas gehaald en met ouders op vliegtuig gezet

Een in Duitsland geboren veertienjarig meisje van Nepalese ouders is door de migratiedienst van school gehaald en uitgezet. Duitse media melden dat de uitgewezen tiener uit de klas op een gymnasium in Duisburg is gehaald en dezelfde avond met haar ouders naar Nepal is gevlogen.

Bivsi barstte in tranen uit toen ze op school plotseling hoorde dat ze weg moest. Medescholieren raakten volkomen overstuur. Er moesten zelfs een arts en geestelijke aan te pas komen om de scholieren van het Steinbart-gymnasium na het vertrek van Bivsi te kalmeren. Schoolhoofd Ralf Buchtal zei woedend tegen Duitse media dat niemand "zo'n emotionele puinhoop zou mogen aanrichten op een school die kinderen dient te beschermen".



De Nepalese ouders kwamen in 1998 naar Duitsland. Ze zijn jarenlang verwikkeld geweest in vergeefse juridische pogingen een verblijfsvergunning te krijgen. De laatste definitieve afwijzing was eind 2013.