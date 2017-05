Hoe zal de popwereld reageren op de aanslag in Manchester?

Hoe reageert de popwereld na de aanslag van gisteravond in Manchester, bij een concerthal met tienduizenden popfans? Wat doen de podia en megaconcertzalen, en wat zijn de plannen van al die momenteel rondtoerende bands en artiesten?

Tot in de Verenigde Staten werden na de aanslag grote shows afgelast De komende dagen zal blijken of concertzalen maatregelen nemen en welke bands hun lopende concertreeksen onderbreken of afgelasten. Maar de gevolgen laten zich, triest genoeg, ook deels voorspellen, omdat er natuurlijk een recent voorbeeld valt aan te halen.



Op 13 november 2015 werden 89 concertgangers vermoord in de Parijse zaal Bataclan, waar op dat moment de Amerikaanse band Eagles of Death Metal speelde. Het was voor het eerst dat bij de huidige golf van terroristisch geweld een popconcert onder vuur werd genomen, en de gevolgen voor de popmuziek waren dan ook groot.

De dagen direct na de aanslagen werden uiteraard alle concerten in Parijs afgelast, inclusief een concert van U2 dat daags na het concert van de Eagles of Death Metal zou plaatsvinden in de Accorhotels Arena. U2 beloofde de popwereld toen wel dat de band zo snel mogelijk zou terugkeren naar Parijs, omdat "angst nooit mocht regeren". De band hield zich aan die belofte: drie weken na het bloedbad in de Bataclan speelde U2 in Parijs. Dit terwijl de nasleep van de Parijse aanslagen nog volop merkbaar was in de concertbranche. Een minuut stilte voorafgaand aan de training van Manchester United. De Engelse grootmacht treedt morgen aan tegen Ajax in de finale van de Europa League. ©AFP

Afgelast

In de grootste Belgische zalen wordt sinds de aanslag in de Bataclan nog steeds systematisch gecontroleerd Tot in de Verenigde Staten werden grote shows afgelast. De band Coldplay liet een optreden in Los Angeles niet doorgaan. Veel Amerikaanse bands, zoals bijvoorbeeld de Foo Fighters, zegden al hun Europese concerten af. En tot ver in 2016 waren de afgelastingen in het Europese concertcircuit merkbaar. En vielen ook de maatregelen op die vooral Amerikaanse bands afdwongen bij de concertorganisaties.

Sommige bands of artiesten vroegen de podia waar ze optraden extra tassencontroles uit te voeren, of het meevoeren van tassen zelfs te verbieden. En ineens werden concertkaarten 'op naam' verkocht, waarbij iedere bezoeker zich bij het betreden van de concertzaal moest identificeren. In België namen de bekendste zalen ook uit zichzelf maatregelen. Sinds de aanslag in de Bataclan staan die op niveau 3. Ook op muziekfestivals werd strenger dan voordien gecontroleerd. Lees ook: Hoe veilig kun je concerten maken? Ancienne Belgique, Botanique, Paleis 12 en Vorst Nationaal - de bekendste zalen in Brussel - houden na de aanslag in Manchester vast aan de huidige veiligheidsmaatregelen. In de Botanique en de AB wijzen ze erop dat "omwille van veiligheidsredenen, grote handtassen en rugzakken niet toegelaten worden in onze zalen. Er wordt nog steeds systematisch gecontroleerd." Bij de AB gaan ze vanaf deze week opnieuw systematisch fouilleren. Bij concerten in het Sportpaleis patrouilleren er sowieso al twintig politiemannen en een tiental militairen. Maar het is een illusie om alles terror-proof te maken.

Afzeggingen

Het lijkt voor Amerikaanse bands steeds minder aantrekkelijk te worden om door Europa te toeren Intussen is het afwachten hoe de artiesten zullen reageren. Grote Amerikaanse shows zoals die van bijvoorbeeld Kiss, morgen in de Rotterdamse Ahoy', gaan vooralsnog door. De band Take That liet vanmiddag dan weer weten dat de shows van de komende dagen in Liverpool en Manchester afgelast zijn. Een show van The Simple Minds in Manchester gaat volgens een tweetbericht van de band gewoon door.



Voor veel afzeggingen is het zo kort na de aanslag bij het concert van Ariana Grande misschien ook nog wat te vroeg. Vandaag lieten honderden artiesten wereldwijd vooral weten geschokt te zijn en mee te leven met de slachtoffers.