Groot-Brittannië verlaagt terreurdreigingsniveau van 'kritiek' naar 'ernstig'

"De politie heeft de voorbije 24 uur een reeks belangrijke operaties verricht en er zitten nu elf verdachten in voorlopige hechtenis. In het licht van deze ontwikkelingen" heeft de regering beslist "het alarmniveau van kritiek naar ernstig te verlagen", zei May na haar terugkeer van de G7-topbijeenkomst in Sicilië.



Dit betekent dat een aanslag "erg waarschijnlijk" maar niet "nakend" is. Het alarm was dinsdag na de aanslag van Manchester naar het hoogste niveau gebracht. De terreuraanslag, waarbij 22 doden en 166 gewonden vielen, werd door IS opgeëist.



De politie heeft een "immense" vooruitgang geboekt in dit onderzoek en "een goed deel" van het jihadistische netwerk achter de aanslag opgerold, had Mark Rowley, het hoofd van de Britse terreurbestrijding, al eerder gezegd.