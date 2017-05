Grieks parlement keurt nieuwe bezuinigingsmaatregelen goed

De belangrijkste maatregelen konden slechts met een krappe meerderheid goedgekeurd worden. Het waren leden van de linkse partij Syriza van premier Alexis Tsipras en de kleine partij Anel die voor nieuwe besparingen in de pensioenen en belastingverhogingen stemden.



Twee artikelen uit de wet konden wel op een grote meerderheid van alle partijen rekenen, met name de afschaffing van fiscale voordelen voor parlementsleden en een btw-verlaging voor landbouwmachines van 24 naar 13 procent.



Hoopvolle premier

De maatregelen moeten een besparing van 4,9 miljard opleveren. Tsipras zei te verwachten dat de besparingen zullen leiden tot een herprogrammering van de Griekse schuld, die momenteel 180 procent van het bruto binnenlands product bedraagt. Tegen de zomer van 2018 zou Griekenland dan de weg naar het herstel kunnen inzetten, klonk het hoopvol.



De 17 leden van de neonazistische partij Gouden Dageraad mochten niet aanwezig zijn bij de stemming, omdat een van hen dinsdag een rechts parlementslid belaagde.



Enkele uren voor de goedkeuring van de wet, op het moment dat Tsipras de parlementsleden aan het overtuigen was om voor het nieuwe bezuinigingspakket te stemmen, braken er incidenten uit voor het parlement. Die duurden echter maar enkele minuten. In de marge van een betoging waartoe de vakbonden hadden opgeroepen, wierpen een groep jongeren Molotov-cocktails naar de oproerpolitie. De politie zette daarop traangas in.