Gratis af te halen in Italië: eigen kasteel voor de ambitieuze klusser

De verlaten panden liggen langs acht historische routes die zich uitstrekken over de binnenlanden van Italië en op Sicilië en Sardinië, waaronder de Via Appia en Via Francigena. De hoop is dat jonge, avontuurlijke ondernemers de gebouwen omtoveren tot herbergen, culturele centra, jeugdclubs, handwerkwinkels - alles wat wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers en pelgrims zou kunnen aantrekken.

'Slow tourism' is hierbij het sleutelbegrip: bezoekers die de tijd willen nemen om uitgebreid van de gebaande paden af te wijken. Doel is ook om overbelaste steden als Rome en Firenze wat te ontzien.