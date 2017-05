Graf Franse oud-president Charles de Gaulle beschadigd door grafschenner

"De grafsteen, die permanent wordt gefilmd, werd om 17.14 uur gevandaliseerd door één individu, die op het graf is gaan staan en twee keer hard tegen de sokkel van het kruis heeft gestampt, waardoor het kruis omviel. De sokkel van de tombe is niet beschadigd", aldus de procureur van Chaumont, Frédéric Naho. De gendarmerie bevestigt dat het kruis van 1,5 meter gebroken is.



Gespuwd

Het hele proces heeft minder dan een minuut geduurd, aldus de procureur nog, die eraan toevoegt dat de dader, een man van ongeveer 30 jaar, geen beschadigingen heeft aangebracht aan andere graven. "Het individu dat we zoeken zou alleen gehandeld hebben en had zijn gezicht niet bedekt. Volgens getuigen heeft hij geen uitspraken gedaan tijdens zijn daad, maar het lijkt er wel dat hij op het graf heeft gespuwd." Volgens de burgemeester van Colombey-les-deux-Eglises wordt de nummerplaat van de dader momenteel geïdentificeerd.



Nationale Dag van het Verzet

Zaterdag was het in Frankrijk de Nationale Dag van het Verzet. Die dag werd in 2014 in het leven geroepen door het parlement, om de waarden te vieren van het verzet, waarvan de Gaulle de protagonist en held was, en van de Conseil national de la Résistance.



Generaal Charles de Gaulle (1890-1970), die tijdens de Tweede Wereldoorlog de Vrije Fransen leidde, stichtte in 1958 de Vijfde Republiek. Hij was president van de Franse Republiek tussen 1959 en 1969.