Goldman Sachs onder vuur na 'socialistische steun' aan het Venezolaanse regime

Protest in New York.

Aan hoon, spot en woede zijn ze wel gewend bij Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank, met vijf ex-werknemers op cruciale posten uitstekend vertegenwoordigd in de regering Trump, is in de ogen van haar tegenstanders het ultieme symbool van het kapitalistische kwaad. Maar dit keer komt de golf aan kritiek van onverwachte zijde. Goldman Sachs heult volgens de ziedende critici met het communisme. Met het Venezolaanse regime, om precies te zijn.