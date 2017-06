Franse regering wil ministers en parlementairen verbieden om familie tewerk te stellen

Met twee nieuwe wetten op ethiek en een grondwetswijziging wil de nieuwe Franse regering "het vertrouwen van burgers in de overheid herstellen", na een verkiezingscampagne waarin schandalen een sleutelrol speelden. Behalve een verbod om werk te geven aan familieleden zal ook de de financiering van politieke partijen doorzichtiger worden gemaakt. Nu zijn partijen vaak afhankelijk van private leningen, die soms door de klassieke financiële instellingen worden geweigerd. Dat was tijdens de voorbije campagne onder meer het geval voor het extreemrechtse Front National van Marine Le Pen. Concreet wil Bayrou een "bank van de democratie" oprichten die pluralisme in de politiek moet verzekeren en partijen transparante leningen moet aanbieden tijdens verkiezingscampagnes. Welke partijen daar dan precies recht op zouden hebben, kan bijvoorbeeld op basis van peilingen worden bepaald. "Het is onaanvaardbaar dat een privébank nu over het voortbestaan van een politieke beweging kan beslissen", zegt de justitieminister.

Onderzoek tegen minister

De voorstelling van de nieuwe maatregelen rond moraliteit komt er ironisch genoeg net op de dag dat tegen Richard Ferrand, de nieuwe minister voor de Cohesie van de territoria, een gerechtelijk onderzoek is gestart door het parket van Brest. De vertrouweling van Macron is in opspraak gekomen in verband met een vastgoedaffaire.



Vorige week berichtte het satirische weekblad Le Canard Enchaîné dat het ziekenfonds Mutuelles de Bretagne, dat vroeger door Ferrand geleid werd, in 2011 kantoorruimte huurde van Ferrands echtgenote. Daarnaast bezorgde Ferrand in 2014 zijn toen 23-jarige zoon enkele maanden lang werk als assistent in het parlement.



Hoewel het parket vorige week nog weigerde om een onderzoek te openen, is het nu op die beslissing teruggekomen, naar eigen zeggen door nieuwe informatie die in de pers is verschenen. De politicus zelf heeft de aantijgingen heftig ontkend en sluit een aftreden uit. Macron heeft onlangs gezegd dat een ontslag van Ferrand voor hem alleen kan als er een inbeschuldigingstelling komt.