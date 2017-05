Francken wil asielzoekers die liegen over leeftijd laten betalen voor botscans

In 2016 hebben zo'n 1.500 niet-begeleide minderjarigen asiel aangevraagd in België. Wanneer er twijfel is over de leeftijd van de asielzoeker, vraagt de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) een botscan aan. Vorig jaar werden 659 kandidaten, ofwel 40 procent van het totaal, aan zo'n botscan onderworpen. Voor 479 van hen kwam de bevestiging dat ze wel degelijk minderjarig waren.



300 euro

Staatssecretaris Francken wil nu dat asielzoekers die frauderen en liegen over hun leeftijd, zelf moeten betalen voor de uitgevoerde leeftijdscans. Het gaat dan om een bedrag tussen 200 en 300 euro.