Filipijnse president over aanslag Manila: "Dit is niet het werk van IS"

Na de aanval op het casino in Manilla heeft het luxecomplex bewakingsbeelden vrijgegeven en schadevergoedingen aangekondigd. Stephen Reilly van het Resorts World Manila verkondigde dat het bedrijf de kosten voor de begrafenissen van de slachtoffers op zich zal nemen. Elke getroffen familie krijgt een miljoen peso (bijna 18.000 euro) van de exploitant. "Met de financiële steun hopen we het leed van de families in deze moeilijke tijden wat te kunnen milderen", verklaarde Reilly op een persconferentie.

37 mensen kwamen om het leven

Een tot nog toe niet geïdentificeerde gewapende overvaller was vrijdagnacht het casino binnengelopen, schoot vervolgens wild om zich heen en stichtte brand, waardoor 37 mensen stierven. Hij richtte echter op niemand in het bijzonder. De aanvaller pleegde later zelfmoord in zijn hotelkamer.



De politie concludeerde diezelfde dag nog dat de dader geen terroristische motieven had, maar vermoedelijk een gokverslaafde was. Toch eiste de terreurbeweging IS de aanslag niet veel later op.