Eurogroep vindt geen akkoord over Griekse schuldenlast

De eurozone en het IMF hebben gisterenavond geen akkoord gevonden over de Griekse schuldenlast. De bedoeling was een formulering over eventuele schuldverlichting te vinden die zou toelaten dat het IMF in het Griekse noodprogramma stapt, maar dat is dus niet gelukt.

Het is niet duidelijk wanneer het Griekse dossier verder besproken wordt. De volgende eurogroep vindt op 15 juni plaats.



Griekenland moet in juli 6 à 7 miljard euro aan uitstaande leningen terugbetalen, wat het niet kan zonder een nieuwe schijf noodhulp.