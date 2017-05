Erdogan: "Stadions in Turkije mogen geen arena meer heten"

Share Ik ben tegen arena's. Weet u wat ze vroeger in arena's deden? Er werden mannen verscheurd door wilde dieren

Verscheidene stadions in Turkije hebben namen met daarin het Engelse woord arena meestal verbonden aan de naam van een sponsor. Dat is onder meer het geval bij de voetbalclubs Galatasaray (Türk Telekom Arena) en Besiktas (Vodafone Arena) in Istanboel en de basketbalclub van Fenerbahçe (Ülker Sports Arena).



Een van de gedupeerde stadions is volgens het Duitse persbureau DPA ook de Ankara-Arena waar Erdogans AK-partij afgelopen zondag haar speciale partijconferentie hield. "Ik ben tegen arena's. Weet u wat ze vroeger in arena's deden? Er werden mannen verscheurd door wilde dieren'', zo verklaarde de Turkse president in het naar hem genoemde Recep-Tayyip-Erdogan-Stadion in Kasimpasa, de wijk in Istanboel waar hij opgroeide. Dat deed hij tijdens een toespraak bij de diploma-uitreiking aan leerlingen van religieuze scholen.



"Ik heb de minister (van Sport) de opdracht gegeven om het woord arena te laten verwijderen uit de naam van stadions", klonk het nog. Erdogan staat bekend als fel verdediger van de Turkse taal. Zo herinnerde hij de aanwezigen twee dagen geleden nog aan zijn weerstand tegen het gebruik van buitenlandse woorden op tekens of namen van sportfaciliteiten.