Erdogan keert waarschijnlijk terug als chef AK-partij

In de grondwet op dat moment stond dat een president niet aan een partij verbonden mocht zijn. Erdogan gaf dan ook gedwongen zijn lidmaatschap op van de AK-partij, de organisatie die hij mee oprichtte in 2001.



Door de verandering in de grondwet, waar het Turkse volk tijdens het referendum van april groen licht voor gaf, kan Erdogan weer lid van de partij worden en kan hij ook weer partijchef worden.