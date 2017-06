Elf mensen blijven aangehouden

Eén verdachte -een 55 jarige man- is opnieuw vrijgelaten. Elf anderen blijven voorlopig aangehouden. Volgens Rowley gaat het om zeven vrouwen tussen 19 en 60 jaar en vier mannen tussen 27 en 55. Over hun betrokkenheid bij de aanslag bestaat nog geen duidelijkheid.



De politie kent intussen wel de identiteit van de drie doodgeschoten daders van de aanslag, maar die informatie wordt pas vrijgegeven "als dat tactisch mogelijk is", aldus Rowley.



Bij de aanslag op London Bridge en in de populaire uitgaansbuurt Borough Market vielen zeven doden en 48 gewonden, onder wie 21 in kritieke toestand. De daad werd gisteravond opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat via het IS-nieuwskanaal Amaq.