Eerste slachtoffer is bekend: "Chrissy had liefde voor iedereen"

BREAKING NEWS: Canadian victim killed in #LondonTerrorAttack identified as Chrissy Archibald of Castlegar, B.C. Family statement here: pic.twitter.com/MAQMrwsWaz — Rosa(@ journorosa) 03/06/17 02:00

Christine, die Chrissy werd genoemd door familie en vrienden, was afkomstig uit Castlegar (British Columbia). Ze verhuisde echter naar Londen om bij haar verloofde te zijn. "Ze had ruimte in haar hart voor iedereen en geloofde dat elke persoon waardevol is en respect verdient", vertelt de familie van Chrissy in een statement. "Ze werkte in een opvangtehuis voor daklozen tot ze naar Europa verhuisde. Ze zou de hardvochtige wreedheid die haar dood veroorzaakte nooit begrepen hebben."



De familie van de vrouw roept iedereen op om hun dochter te eren. "Maak van je omgeving een betere plek. Word vrijwilliger bij of doneer aan een opvangcentrum voor daklozen. Zeg maar dat Chrissy je gestuurd heeft."



Er kwamen zaterdagavond in totaal zeven mensen om het leven en er vielen ook 48 gewonden. Een van de andere slachtoffers zou de Fransman Alexandre (27) zijn die in de Boro Bistro werkte. Zijn naam werd echter nog niet officieel bevestigd.