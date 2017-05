Het Kernkabinet

Een revolutionair sfeertje in de Rif

Ongenoegen in noordelijk Marokko moet uitmonden in megaprotest op 20 juli

Sinds een visverkoper in oktober de dood vond in een vuilniswagen, is het in het noorden van Marokko niet echt rustig meer geweest, ziet Laila Ben Allal. Demonstranten die ijveren voor werk en sociale rechten, hopen deze zomer een miljoen mensen op de been te brengen.