Duizenden mensen herdenken slachtoffers Londen

"Dit is onze stad, dit zijn onze waarden en dit is onze levenswijze", riep burgemeester Sadiq Khan de menigte toe. Khan kondigde aan dat het terrorisme zal overwonnen worden.



De herdenking vond plaats in het Potters Fields Park aan de Theems, niet ver van de gruwelijke gebeurtenissen.



Tijdens de wake werd een minuut stilte gehouden. Bij de deelnemers waren ook aartsbisschop Justin Welby van Canterbury en vertegenwoordigers van andere geloofsgemeenschappen.